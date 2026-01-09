Di nuovo in campo dopo la lunga sosta, il campionato di Serie B1 femminile ritrova una capolista che non ha perso ritmo né concentrazione. La Tonno Callipo riparte dall’Umbria, dove sabato sarà impegnata nella lunga trasferta contro la Torneria TMM Magione Volley Perugia, formazione solida e capace di sorprendere soprattutto in casa. Le giallorosse arrivano all’appuntamento con un cammino impeccabile: undici vittorie in altrettante gare, un solo set perso e la consapevolezza di essere diventate, giornata dopo giornata, una squadra dal rendimento costante.

A raccontare lo spirito che anima il gruppo è Gaia Natalizia, libero arrivato in estate e già perfettamente inserito nei meccanismi di coach Saja. I risultati, spiega, non sono frutto del caso: «La squadra è stata costruita per stare in alto e il lavoro quotidiano sta dando i suoi frutti». Una crescita cercata e voluta, che ora impone continuità e attenzione massima, senza concedere nulla agli avversari.

Natalizia ha avuto modo di mettersi in evidenza alla seconda giornata, chiamata in campo contro Arzano per l’assenza di Quiligotti. Un debutto vissuto con responsabilità e trasporto: «Il campo è dove una giocatrice deve stare. Entrarci vuol dire assumersi responsabilità e vivere la partita fino in fondo». Un’esperienza intensa, segnata da concentrazione ed entusiasmo, ma anche dalla capacità di rimettersi poi al servizio del gruppo. È proprio questo, secondo il libero salentino, il segreto della Tonno Callipo. Un roster profondo, in cui anche chi gioca meno contribuisce ogni giorno con lo stesso impegno: «La cosa fondamentale è sentirsi un’unica squadra e remare tutte nella stessa direzione, verso un unico obiettivo». Un equilibrio che si costruisce in palestra e si riflette in campo.

La sfida di Magione arriva a due giornate dal giro di boa e richiederà grande attenzione. Le umbre, seste in classifica, hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque. Ma la capolista non intende rallentare: «Siamo molto concentrate e con le idee chiare. Non abbiamo alcuna intenzione di mollare la presa». A completare il quadro, un ambiente che Natalizia definisce ideale. Società, staff e pubblico hanno creato le condizioni perfette per lavorare e crescere: sentirsi parte di qualcosa di importante, a Vibo, non è solo una sensazione, ma una spinta quotidiana verso nuovi traguardi.