L’appuntamento è a PalaBorsellino quando in campo scenderanno la capolista e la seconda in classifica

Tutto pronto per il big match, che si disputerà oggi pomeriggio, sabato 10 dicembre, presso il PalaBorsellino di Vibo Valentia, quando alle ore 18 si troveranno di fronte la capolista Todosport e la seconda in classifica Paola. Una super sfida, che catalizzerà l’attenzione sul terreno di gioco della struttura vibonese. Di fronte quindi al momento le due migliori squadre del campionato di Serie C, almeno questo dice la classifica sino ad ora, che si lotteranno con le altre l’accesso al prossimo campionato di Serie B femminile. Da parte sua la squadra di Vito Iurlaro, ha ben lavorato per tutta la settimana. Le sensazioni ovviamente sono ottime, anche se bisogna tenere sempre conto delle avversarie che si hanno di fronte.



Le cosentine, ovviamente verranno a Vibo Valentia, per rendere difficile la vita alle padrone di casa. Dello stesso avviso è il coach vibonese Iurlaro: «Avremo di fronte – dice il tecnico – Una squadra forte come noi, che lotterà fino alla fine per la vittoria finale di questo campionato. Sono contento di come ci siamo allenati in questa settimana, con tutte le ragazze a mia disposizione, che hanno dimostrato, voglia di fare e tanta concentrazione. Ovviamente – conclude Iurlaro – questo sono le partite che tutte vorrebbero giocare e che danno gli stimoli giusti».