Impegno casalingo questo pomeriggio, alle ore 18, al PalaBorsellino, per la Todosport Vibo Valentia, che ricordiamo occupa la prima posizione in classifica nel campionato di Serie C femminile. Ospite di turno la Fenice Silan Volley. Altra squadra che verrà a Vibo Valentia con l’intento di cercare di guadagnare punti. Abbiamo parlato della gara con il team manager vibonese Luigi Ceraso: «Sicuramente la Fenice Silan Volley verrà a Vibo Valentia per fare bella figura, quindi cercherà di giocare al meglio. Da parte nostra le ragazze dovranno entrare in campo concentrate, giocando la pallavolo che sanno fare. Ognuna di loro si deve sentire protagonista nella consapevolezza che ogni partita ha una storia a sé. Le ragazze in settimana – continua Ceraso – si sono allenate bene, seguite sempre in modo impeccabile da mister Iurlaro che ha curato con attenzione degli aspetti importanti su alcuni fondamentali. Le vedo molto cariche ed unite e questo mi fa ben sperare per il proseguo del campionato, per raggiungere il nostro obiettivo».



Parliamo delle convocazioni arrivate in settimana: «Dal ruolo che ricopro nella società, sono molto orgoglioso, vedere che alcune delle nostre atlete sono state convocate sia nel club italia del sud e sia per il regional day. Avremo Vannessa Dodaro e Lorenza Massara atlete che già fanno parte della prima squadra che vivranno una esperienza intenza ed emozionate sotto la guida del preparatissimo direttore tecnico Marco Mencarelli. Non meno sarà l’emozione delle nostre tre giovanissime atlete: Giorgia Barbuto, Marika Polverino e Alessandra Lopez convocate per la preparazione al Regional Day. Questo gratifica il lavoro serio, professionale ed intenso che si fa in palestra durante la settimana. Noi continuiamo ad andare avanti – conclude Ceraso – con la consapevolezza che saranno sicuramente ancora tante le soddisfazioni che avrà la nostra società in questo anno».