Fra loro il capitano Nazzareno Cremona a cui il grande poeta Giuseppe Ungaretti dedicò una poesia. A lui intitolata anche la Villa comunale di Vibo

di Giuseppe Addesi

Sono trascorsi cento anni: 1918-2018. La battaglia di Vittorio Veneto, iniziata il 24 ottobre, mise fine, sul fronte italiano, alla Grande Guerra, come ancora oggi viene ricordata quella che fu la Prima Guerra Mondiale. Il 4 novembre verrà poi firmato l’armistizio di Villa Giusti tra l’Italia e l’Impero austro-ungarico. Il tributo di sangue versato dai vibonesi fu ingente. I nomi dei 207 caduti rimasti lassù, sulle rive dell’Isonzo e del Piave, nelle trincee del Carso, sul San Michele, sulla Bainsizza, sono scolpiti sulle lastre di marmo del monumento eretto per mantenere vivo il loro ricordo, posizionato sul corso Umberto I. Su dei bassi gradini si erge l’ alto fusto quadrangolare del monumento/altare realizzato in travertino, con rilievi su tre lati e chiuso alla sommità da due volute. Furono necessari ben quattordici anni prima che il monumento venisse completato; l’inaugurazione dell’opera, commissionata nel 1924 allo scultore Ermanno Germanò, avvenne infatti il 22 marzo 1938. La maggior parte dei caduti, provenienti dalla città di Monteleone e dal suo circondario, apparteneva a gente comune, contadini e operai mandati al fronte e spesso usati come carne da cannone per gli inutili e sanguinosissimi attacchi frontali. Emblematico e tragico esempio fu quello della Brigata Catanzaro, composta interamente da soldati meridionali, in maggioranza calabresi. Dopo essersi distinta nei combattimenti, perse quasi la metà degli effettivi negli attacchi frontali e quando i fanti si ribellarono, furono fucilati per ammutinamento in maniera sommaria. Gli ufficiali appartenevano, invece, ad ambienti della media borghesia cittadina, generalmente studenti che avevano come loro modello gli eroi del Risorgimento e consideravano la Prima Guerra Mondiale come la 4^ Guerra d’Indipendenza contro il nemico storico. Fra di essi emerge con particolare rilievo la figura del capitano Nazareno Cremona, ufficiale nello stesso Reggimento in cui si era volontariamente arruolato uno dei principali poeti del ‘900: Giuseppe Ungaretti. Per il poeta, quella guerra rappresentò il momento decisivo di tutta la sua esistenza, non solo poetica ma anche spirituale e morale. Nazareno e il fratello Luigi erano figli di un noto professore del Liceo-Ginnasio di Monteleone: Francesco Cremona. (L’articolo prosegue sotto la pubblicità)