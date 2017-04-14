Tutti gli articoli di Storia e memoria
Nell’ambito delle commemorazioni organizzate a livello nazionale per ricordare il centenario della prima Guerra Mondiale e la ricorrenza dei cento anni dalla morte del tenente di vascello medaglia d’oro Nazario Sauro, l’ammiraglio Romano Sauro, nipote dell’eroe della Marina Militare e presidente nazionale della Lega Navale Italiana, ha realizzato un progetto denominato “Sauro 100”, un viaggio in barca a vela che toccherà cento porti, tra cui Vibo Marina, in una navigazione lunga due anni che, partita da Sanremo il 4 ottobre 2016, raggiungerà Trieste il 4 ottobre 2018 in concomitanza con le manifestazioni legate alla 50a edizione della “Barcolana”, storica regata internazionale che raccoglie ogni anno migliaia di barche a vela provenienti da tutte le parti del mondo. L’imbarcazione usata sarà lo sloop “Jeanneau” denominato “Galiola III” e sosterà nel porto di Vibo dal 22 al 25 luglio.
In ogni porto saranno organizzati due o più eventi e manifestazioni culturali tra cui incontri con scolaresche e commemorazione dei caduti del mare. Tra gli scopi e gli obiettivi principali del progetto figurano: promuovere il recupero di storia, racconti e luoghi della memoria; comunicare e far riflettere sui valori universali di solidarietà, impegno, libertà, giustizia che caratterizzarono la vita e le azioni di Nazario Sauro; far conoscere lo sport in generale e quello nautico in particolare; far comprendere come “la storia siamo noi” e come si possa partire dalle esperienze familiari per approfondire e farci amare la storia; trasmettere ai giovani l’amore per il mare e far loro comprendere come dal mare si possono trarre occasioni e opportunità per il loro futuro ma, più in generale, a considerare il mare come punto d’incontro di popoli, culture e religioni diverse.
Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Marina Militare Italiana, della Lega Navale Italiana, dell’associazione nazionale Marinai d’Italia e della società italiana di Storia dello Sport.