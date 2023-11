La batterista vibonese Luisa Grillone alla finale nazionale del Tour Music Fest – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Luisa Grillone, 21 anni, è stata selezionata tra i venti musicisti che parteciperanno alla finale nazionale del Tour Music Fest, che si svolgerà dal 27 novembre al 2 dicembre nella Repubblica di San Marino. Una passione per la batteria nata per caso: «Ho assistito all’esibizione di una ragazza – racconta – sono stata stregata da quel suono forte e deciso». Ha iniziato a studiare musica all’età di tredici anni. La giovane talentuosa di Vibo Marina ha coltivato la sua passione alla “Dom Famularo Drum School – Italia” di Massimo Russo. «Sia Massimo che Antonio Parisi mi hanno accompagnato in questo percorso fatto di tanto studio ma altrettante soddisfazioni». Contemporaneamente si è iscritta al Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia dove quest’anno si è laureata: «La musica è la mia vita». Sogna un giorno di potersi esibire sui palchi di tutta Europa e perché no, suonare insieme ai suoi idoli: Anika Nilles e Chris Coleman. Per ora pensa alla finale nazionale del concorso. «Essere stata selezionata è per me già una vittoria. Ma se dovessi vincere sarebbe fantastico». Luisa continua ad affinare la tecnica nella sala prove dell’Accademia Vibonese che l’ha vista crescere. Una scuola fucina di talenti, un luogo in cui i sogni possono diventare realtà.

LEGGI ANCHE: Drum Day Calabria: sold out a Vibo Valentia per la masterclass di batteria – Video