Maltempo, la segnalazione da Tropea: «Basta un po’ di pioggia e saltano i tombini»

Inizia a piovere e si registrano disagi lungo le strade del Vibonese. In particolare a Tropea, nella zona del porto (molo pescatori), diversi cittadini segnalano alla nostra redazione porzioni di strada allagate e tombini saltati per via dell’acqua: «È bastata un pò di pioggia nel primo pomeriggio e questo è il risultato. Cosa dobbiamo aspettarci in vista dell’inverno?». I residenti chiedono interventi urgenti e duraturi: «È un problema segnalato da anni, e che si ripete puntualmente, le istituzioni ne sono a conoscenza da tempo. Eppure, nulla cambia». Accanto alle “passerelle” dei politici, quindi, i cittadini sperano vengano risolti anche i problemi quotidiani (viabilità in primis) per i quali si aspettano risposte da decenni.