Accesso negato agli atti della Porto di Tropea spa: Prefettura e sindaco rispondono a due consiglieri

Antonio Piserà

Registra un nuovo “capitolo” la vicenda della mancata consegna ai consiglieri di minoranza del Comune di Tropea, Antonio Piserà e Massimo L’Andolina, di alcuni documenti della “Porto di Tropea spa” (bilanci ed altro ancora) richiesti da oltre un anno e sollecitati poi alla Prefettura di Vibo Valentia con apposita Pec in data 4 marzo 2022, atteso il perdurante silenzio dell’amministrazione comunale al riguardo. Il consigliere comunale Antonio Piserà, attraverso un Post sul proprio profilo Facebook, ha infatti reso noto che sia la Prefettura di Vibo Valentia che il sindaco di Tropea hanno risposto martedì scorso (16 agosto) con apposite Pec alla sua richiesta del 4 marzo, negando entrambi l’accesso agli atti della “Porto di Tropea spa” spiegando che si tratta di una società mista a capitale pubblico minoritario in cui il Comune detiene quote per il 30% e che quindi non c’è un “rapporto di dipendenza fra il Comune di Tropea e la “Porto di Tropea spa”. Piserà, oltre ad un video riassuntivo della vicenda in cui annuncia che interesserà della questione direttamente il presidente della Repubblica per avere accesso ai documenti richiesti, ha pubblicato anche le risposte integrali ottenute dalla Prefettura di Vibo, a firma del viceprefetto Roberto Micucci, e dal sindaco Giovanni Macrì. [Continua in basso]

Colpiscono due aspetti: in entrambi i documenti si dà atto che la nota inoltrata dalla Prefettura porta la data del 7 marzo 2022. Dunque, per oltre cinque mesi i due consiglieri comunali non hanno ottenuto alcuna risposta. Il 13 agosto scorso, quindi, stante il perdurante silenzio, il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, ha pubblicato sulla propria bacheca Facebook un duro commento – chiamando direttamente in causa il prefetto, Roberta Lulli – per le mancate risposte ai due consiglieri comunali. Dopo il Post – come per “miracolo” – la Prefettura di Vibo ha inviato delle Pec di risposta ai consiglieri comunali Antonio Piserà e Massimo L’Andolina, e così anche il sindaco Giovanni Macrì con prot. 17990 avente ad oggetto la “nota della Prefettura di Vibo del 7 marzo 2022”. Non sappiamo se la Prefettura ed il sindaco avrebbero ugualmente risposto in pari data – il 16 agosto scorso, ad oltre cinque mesi dal 7 marzo – ai due consiglieri comunali senza l’intervento del presidente della Commissione parlamentare antimafia ripreso da (quasi) tutti gli organi di informazione.



Registriamo il dato di fatto non smentibile da alcuno: per oltre un anno i due consiglieri comunali chiedono – e non ricevono alcuna risposta dall’amministrazione comunale di Tropea – i bilanci ed altri documenti della “Porto di Tropea spa”. Il 7 marzo scorso si vedono costretti – visto il silenzio – a rivolgersi direttamente alla Prefettura la quale però non risponde se non dopo l’uscita sulla vicenda del presidente della Commissione parlamentare antimafia.

Il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra

Secondo aspetto non passato inosservato agli occhi dei cittadini ed al centro delle discussioni in queste ore a varie latitudini: la Prefettura di Vibo Valentia – con il capo di Gabinetto Roberto Micucci – nell’inoltrare giorno 16 agosto la Pec di risposta ai consiglieri comunali Piserà e L’Andolina con data di uscita “4 marzo 2022”, dopo aver ricordato la normativa in materia di accesso agli atti in aziende partecipate, ha chiesto al “signor sindaco di Tropea ed al presidente del Consiglio comunale di Tropea a voler valutare, per quanto di rispettiva competenza, la possibilità di poter fornire notizie in ordine all’effettiva sussistenza di un rapporto di dipendenza tra l’ente locale e la Porto di Tropea spa”. Lo stesso viceprefetto nella medesima Pec di risposta ai consiglieri Piserà e L’Andolina – inviata per conoscenza anche al sindaco ed al presidente del Consiglio comunale – ha anche messo nero su bianco il seguente passaggio: “Con riferimento alla Porto di Tropea spa”, stando alle informazioni apprese tramite fonti aperte, essa rappresenterebbe azienda partecipata dal Comune di Tropea nella misura del 20% del capitale societario”. La riposta del sindaco alla nota della Prefettura è arrivata nella stessa giornata del 16 agosto scorso e dà conto che attualmente la quota di partecipazione del Comune nella Porto di Tropea spa è del 30% e solo originariamente del 20%. [Continua in basso]