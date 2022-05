Pizzo, la pineta sotto attacco: sfregiata dai ladri di legname. Paolillo (Wwf): «Fototrappole subito» -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

«Non è la prima volta che la Pineta subisce attacchi. Subito dopo la legge Galasso del 1985, il Wwf di Pizzo impedì la costruzione di alcuni villaggi turistici. Negli anni successivi ci sono stati incendi e un prelievo continuo di alberi, non massiccio come quello di qualche giorno fa. Ma di tanto in tanto, qualche albero sparisce perché qualcuno vuole fare legna e trova nella pineta di Colamaio una specie di serbatoio dove attingere impunemente». [Continua in basso]

Osserva incredulo gli alberi mozzati Pino Paolillo, responsabile settore conservazione Wwf Vibo Valentia/Vallata dello Stilaro. Giunge sul posto all’indomani del taglio abusivo di 164 piante di eucalipto e pino prelevati dalla pineta. Un’azione che questa volta non è rimasta impunita. Alcuni passanti hanno infatti allertato i carabinieri della forestale che hanno denunciato i presunti responsabili, incuranti del fatto che l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale.

Un vasto polmone verde

Pino Paolillo (Wwf) alla Pineta Colamaio di Pizzo

Attorno ai tronchi recisi il nastro dei carabinieri. I militari non hanno potuto fare altro che constatare l’illecito: «In Calabria manca il rispetto per la natura e per il bene comune», afferma Paolillo che ripercorre la storia della Pineta Colamaio: «Risale ai primi anni 50, gli alberi vennero impiantati per proteggere dal vento e dalla salsedine le coltivazioni della zona. Oggi questa pineta rappresenta un vasto polmone verde che da Pizzo si estende fino a Lamezia Terme. Un luogo da tutelare che invece viene spesso deturpato».