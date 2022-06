Vibo Marina, prelevati campioni delle acque di scarico provenienti dal depuratore Silica

Si sono concluse le operazioni di captazione di tutte le acque di scarico provenienti dal depuratore sito in località Silica nelle adiacenze del Torrente Sant’Anna. Lo rende noto il Comune. L’attività eseguita in sinergia tra il Corap–che gestisce l’impianto– e dall’Amministrazione comunale di Vibo Valentia –che ne è proprietaria– ha creato condizioni ottimali per cui è stato possibile procedere alla captazione del Torrente Sant’Anna assicurando in tal modo ai cittadini le condizioni di igiene e salute pubblica a cui hanno diritto. [Continua in basso]

Il risultato – si evidenzia nel comunicato -che è stato raggiunto ben prima dell’avvio della stagione estiva, si inserisce nell’ambito del più ampio programma voluto dal governatore Occhiuto ed «è stato conseguito grazie allo spirito di abnegazione e all’incessante attività lavorativa svolta 24 ore su 24 per diversi giorni dal personale consortile e da quello messo a disposizione dall’Amministrazione comunale».

L’attività di captazione è frutto di «un interesse specifico, particolare e congiuntamente riposto dalla Regione Calabria che – conclude la nota – sta investendo molte risorse per garantire la pulizia delle acque, dal Corap e dall’Amministrazione comunale».

