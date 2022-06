Tropea, affidati i lavori per la messa in sicurezza degli accessi alle spiagge libere

In seguito al fenomeno alluvionale verificatosi nel mese di maggio, il Comune di Tropea, con determina del 17 giugno scorso, ha affidato i lavori ad una ditta del posto per l’esecuzione della messa in sicurezza degli accessi alle spiagge libere comunali. Il rovescio piovoso è stato tale sul territorio di Tropea, che ha causato numerosi problemi alla viabilità e alle infrastrutture comunali, tali da richiedere un immediato pronto intervento al fine di garantire la fruizione ed il corretto funzionamento degli stessi. Le strade interessate riguardano gli accessi a mare e le relative condutture di convogliamento delle acque meteoriche ivi insistenti e che hanno coinvolto località Rocca Nettuno, località Marina dell‘Isola e località Mare Piccolo.