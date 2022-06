Caronte imperversa ed è caldo torrido: in Calabria previste temperature oltre i 42 gradi

Caldo record e rovente sull’Italia per almeno un’altra settimana, secondo le ultime previsioni meteo. Dopo i violenti temporali, Caronte tornerà protagonista anche al Nord, la fase più fresca durerà poco. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega che dopo la quiete Caronte ci ritraghetterà nel caldo infernale nei prossimi giorni: l’anticiclone africano imperverserà almeno fino al 6 luglio su tutta l’Italia. «E protagonista Caronte lo è già stato, decisamente: nuovo record oltre i 40°C a Roma, 42-44°C diffusi al Sud, picchi superiori in arrivo!». [Continua in basso]

Il dettaglio

Mercoledì 29. Al Nord: ultime note instabili sulle Alpi e Prealpi orientali, sole prevalente altrove e clima più caldo in giornata. Al Centro: bel tempo prevalente, tutto sole e caldo seppur meno intenso. Al Sud: tanto sole ovunque, fino a 40 gradi ed oltre nelle zone interne.

Giovedì 30. Al Nord: soleggiato e nuovamente molto caldo. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: continua una fase decisamente rovente con picchi oltre i 40°C.