Tra arte e natura, a Parghelia va in scena “Riambientiamoci” -Video

di Saverio Caracciolo

Successo di pubblico alla manifestazione “Riambientiamoci” che si è svolta a Parghelia, nel Vibonese. Una quattro giorni dedicata ai temi ambientali, dalla difesa del mare, della natura e degli animali, quella organizzata dal giornalista Bruno Cimino con il patrocinio dell’amministrazione comunale. [Continua in basso]

«La difesa dell’ambiente è un problema che non riguarda solo il comune di Parghelia e il Vibonese – ha affermato il sindaco Antonio Landro – ma è un problema mondiale che non bisogna sottovalutare. Ognuno di noi deve fare la propria parte per difendere l’ambiente, a cominciare dai piccoli comuni»

A dare il via all’evento, la tavola rotonda dal titolo “Tutela del patrimonio naturale per lo sviluppo. I problemi li conosciamo, le soluzioni no” che ha visto tra i relatori Guglielmo Galasso e Domenico Aiello del WWF, Roberto Mazzitelli della LAV, Francesca Mirabelli Presidente dell’associazione “Mare Pulito Bruno Giordano”, Totò Pugliese dell’Università di Messina e Mauro F. La Russa dell’Unical di Cosenza. Presenti anche i sindaci dei comuni di Tropea, Drapia, Zambrone e Briatico e il responsabile dei Parchi Marini Calabria Ilario Treccosti.

I relatori si sono interrogati sulle soluzioni da adottare per difendere l’ambiente. Nell’ambito della stessa manifestazione sono state allestite due mostre di fotografia e di pittura, oltre a una serie di concorsi di poesia e fotografia per sensibilizzare le autorità preposte ad adottare ogni misura idonea a salvaguardia del Pianeta.

Ospiti d’onore della serata inaugurale, moderata dai giornalisti Patrizia Venturino e Maurizio Bonanno, il giornalista della Rai Francesco Repice, noto radiocronista della trasmissione sportiva Tutto il calcio minuto per minuto e Anna Barbaro, medaglia d’ argento nel Paratriathlon ai giochi olimpici di Tokyo 2020 insieme alla guida Charlotte Bonin.

La serata si è conclusa con la performance dell’artista Francesca Lorenza Guarnieri “Il corpo si fa tela”. Sul corpo della modella Ilaria Cavalli ha infatti dipinto i colori della terra e del mare di Parghelia.

