Rimozione tralicci alta tensione in Calabria, De Angelis: «Terna pronta ad intervenire»

Nei giorni scorsi il senatore Fausto De Angelis ha incontrato i vertici nazionali di Terna, la società che gestisce le reti elettriche, per discutere della rimozione dei tralicci dell’alta tensione che attraversano diversi centri urbani della Calabria, in particolare sulla fascia tirrenica, provocando non solo disagi ma grave allarme nelle popolazioni interessate per i possibili danni alla salute che ne potrebbero derivare, oltre che un evidente disagio ambientale e paesaggistico.



«È stato un incontro proficuo – asserisce il parlamentare della Lega –. Devo ringraziare i vertici di Terna che hanno dimostrato grande sensibilità alla questione e propensione alla soluzione sul territorio. Abbiamo parlato delle possibilità di intervenire nel breve tempo per eliminare i tralicci e procedere all’interramento dei cavi dell’alta tensione, ed ho ottenuto la massima attenzione e disponibilità. Mi è stato assicurato che è nelle loro intenzioni provvedere in tal senso, ma serve anche la disponibilità delle amministrazioni comunali interessate dalla presenza dei tralicci, le quali potrebbero non solo fare un servizio ai cittadini facilitandone l’eliminazione in termini burocratici, ma potrebbero ottenere anche delle opere pubbliche per le loro comunità da parte di Terna, tecnicamente dette ristori. Nei prossimi giorni – conclude il senatore De Angelis – chiederò incontri con i sindaci per potere procedere celermente alla soluzione di una problematica su cui c’è molta sensibilità ed attesa da parte dei cittadini».