In Calabria temperature roventi fino a fine luglio: aumenteranno afa e umidità

di Salvatore Lia



Dopo diversi giorni con temperature tutto sommato in media o leggermente al di sopra, ecco che ritorna il caldo rovente a partire dal weekend. Lo spostamento verso est dell’asse dell’anticiclone africano favorirà l’interessamento anche della Calabria con un notevole aumento delle temperature su tutta la Regione. A partire da sabato 23 luglio e soprattutto da domenica 24 luglio sono previste isoterme alla quota di 1500m di circa 25°C e ciò vorrà dire che sulle coste e in pianura avremo nuovamente valori massimi di circa 35-36°C ma attenzione nelle zone interne cosentine e crotonesi e in particolare tra Valle del Crati, Piana di Sibari e marchesato, dove si potranno raggiungere i 40-41°C.



Temperature in aumento anche nei valori minimi dove saranno compresi tra i 25°C e i 28°C sulle coste. Ad aumentare la sensazione del caldo sarà soprattutto l’afa che farà aumentare l’umidità relativa soprattutto lungo le coste tirreniche (anche se le temperature saranno meno elevate rispetto a quelle joniche). Il tutto accompagnato da cieli sereni. Questa nuova ondata di caldo durerà almeno per una settimana con temperature roventi che ci accompagneranno fino alla fine del mese di luglio.