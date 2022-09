La danza di una piccola Manta mediterranea nel mare di Vibo Marina: il video

Tra lo stupore dei bagnati, uno spettacolo non da tutti i giorni con protagonista una specie ormai in via di estinzione. Ecco le parole del biologo marino

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Avvistamento speciale nel mare di Vibo Marina: i bagnanti hanno potuto ammirare un piccolo esemplare di Manta mediterranea che nuotava vicino alla riva. Uno spettacolo a cui non si assiste tutti i giorni, tanto più se si considera che si tratta di una specie ormai a rischio di estinzione. «Il suo nome scientifico – spiega il biologo marino vibonese Fabrizio Fabroni – è Mobula mobular, animale conosciuto con l’immeritato appellativo di “diavolo di mare” poiché nella parte anteriore del capo possiede due appendici a forma di corna che utilizza per convogliare il cibo alla bocca. Si tratta in realtà sono animali innocui e schivi, distribuiti in tutto il mare Mediterraneo e probabilmente anche in parte dell’Atlantico, possono immergersi fino a 700 m di profondità e raggiungere le dimensioni ragguardevoli di circa 5 metri. Purtroppo questa specie è inserita nella Lista Rossa IUCN tra le specie a rischio di estinzione a causa delle catture di pesca accidentali – principalmente nella pesca del pesce spada in Sicilia – e per la bassa capacità riproduttiva (sembrerebbe produrre un solo embrione alla volta con una gestazione di circa 2 anni). Anche l’inquinamento marino è una delle cause della sua rarefazione».