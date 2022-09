Vibo, avvistato grosso cinghiale nei pressi dell’ospedale Jazzolino – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Continuano gli avvistamenti di cinghiali in tutta la provincia, non solo in campagna o per le strade ma anche all’interno dei centri abitati. Questa volta è toccato a Vibo Valentia, dove un esemplare di grosse dimensioni è stato visto aggirarsi in pieno centro cittadino. In particolare, un automobilista ha immortalato l’ungulato mentre attraversava indisturbato la strada, il tutto nei pressi dell’ospedale Jazzolino, verso le undici di sera. Non una prima volta per la città di Vibo Valentia, ma comunque uno “spettacolo” che lascia a bocca aperta e, considerata la grossa taglia del cinghiale in questione, incute anche del timore al pensiero di poterselo trovare faccia a faccia.

