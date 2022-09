Ionadi scommette sull’Ecoparco del Vibonese: «Presto avremo città ecosostenibili» -Video

Ecco come nasce il progetto delle Green Community. L'idea del sindaco Fabio Signoretta presentata con successo nei giorni scorsi a Roma

“Benvenuti nel vostro ufficio”, così il sindaco di Ionadi Fabio Signoretta, accoglie i cittadini del paese alle porte di Vibo Valentia. La targa è affissa davanti alla porta del suo ufficio. «Coltivavo il sogno di diventare primo cittadino sin da bambino, tant’è che all’età di 9 anni i miei familiari mi chiamavano “sindaco”». [Continua in basso]

Poi gli studi, la laurea in Scienze dell’amministrazione. La specializzazione nei Fondi comunitari. Un bagaglio di esperienza che oggi, nel suo nuovo ruolo, ha deciso di mettere in pratica. A 26 anni, dopo una precedente esperienza da consigliere di minoranza, si presenta infatti la sua grande occasione: si candida alla guida della sua città e vince le elezioni. Fabio Signoretta è il sindaco più giovane della Calabria. Forse anche d’Italia. Nei primi 100 giorni di mandato, grazie alle sue competenze, ha gettato le basi per quello che definisce più che un progetto, una scommessa: «Quella di realizzare il primo Ecoparco del Vibonese».

All’avviso pubblico “Green Communities”, del Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie hanno partecipato 29 comuni, oltre alla Provincia di Vibo e all’assessore allo Sviluppo economico. L’idea è quella di pensare a città ecologiche. L’idea progettuale è stata presentata con successo alla Commissione Europea a Roma. La stessa giornata il primo cittadino del Vibonese è stato accolto dal Santo Padre che ha voluto conoscere il giovane sindaco con il cuore ambientalista.

