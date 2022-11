Passeggiata naturalistica sul fiume Petriano a Dasà, opere per centomila euro

La giunta comunale di Dasà ha approvato la progettazione esecutiva relativa all’intervento denominato “Passeggiata naturalistica sul fiume Petriano alla scoperta delle antiche tradizioni con recupero della fontana di Mastru Fuanzu”. Gli interventi prevedono lavori per centomila euro, fondi derivanti da un contributo della Regione Calabria concesso su interessamento dell’allora assessore regionale all’Ambiente Sergio De Caprio. Il contributo sarà utilizzato per ripristinare e recuperare un’area che, se correttamente valorizzata, potrebbe rappresentare un punto di attrazione naturalistica, senza contare che i lavori serviranno anche a mettere in maggior sicurezza il fiume che lambisce il centro abitato.

