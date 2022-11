Bike Sharing, il Comune di Vibo affida la gestione del servizio: ecco a chi

Il Bike Sharing ha il suo gestore. L’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha, infatti, affidato la gestione del nuovo servizio all’associazione Confederazione nazionale del lavoro-territoriale, con sede proprio nella città capoluogo. Manca solo la verifica da parte dell’ente dei requisiti richiesti da parte dopodiché l’aggiudicazione del bando diventerà pienamente formalizzato. Il via libera all’affidamento della gestione del servizio è arrivato con determina del dirigente comunale del settore Ambiente Domenico Libero Scuglia.



«Alla consegna del servizio – si legge nel testo del documento dirigenziale – saranno immediatamente affidate in gestione quattro ciclostazioni modulari (ubicate in piazza Municipio, al parco Urbano, a Moderata Durant, al parco delle Rimembranze e in piazza San Leoluca, ndr) con dieci stalli ciascuno installate nella zona centrale del territorio comunale e venti biciclette a pedalata assistita (city-bike). E successivamente saranno affidate tre ciclostazioni con annesse attrezzature nella zona Marina». Nei giorni scorsi – lo ricordiamo – la giunta comunale ha proceduto ad approvare lo “Schema di convenzione per l’affidamento del Bike Sharing” che sarebbe stato aggiudicato a chi avrebbe garantito le migliori condizioni economiche e gestionali per Palazzo Luigi Razza e anche il miglior servizio per la comunità. L’inaugurazione del servizio Bike Sharing da parte dell’amministrazione comunale è stata fatta, invece, lo scorso 6 ottobre. «L’inaugurazione ha un valore promozionale – ha affermato il sindaco Maria Limardo in quella circostanza – per far capire come funziona il servizio e spingere i vibonesi ad utilizzarlo. Tra qualche giorno assegneremo la gestione attraverso un affidamento diretto, perché le due gare che abbiamo già tenuto sono andate deserte». In realtà c’è voluto più di qualche giorno, ma alla fine il gestore si è trovato e adesso – una volta completate tutte le procedure amministrative -il servizio dovrebbe prendere il via.

