Il forte maltempo insiste in Calabria: nella regione è ancora allerta meteo

Il maltempo insisterà per tutto il fine settimana in Calabria. Nelle scorse ore, la Protezione civile ha aggiornato l’allerta. Prevista per la giornata di oggi, sabato 26 novembre, allerta arancione sulla Calabria centrale ionica. Gialla sul resto della regione. Per domani, domenica 27 novembre, allerta arancione sulla Calabria meridionale, gialla negli altri territori. L’ondata di instabilità porta piogge intense a carattere di nubifragi, venti intensi di scirocco e nevicate sui monti. Diverse località lungo la costa del Tirreno, a causa dei violenti temporali e mareggiate, hanno registrato danni.