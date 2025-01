Allerta arancione domani nel Vibonese, il bollettino della Prociv: «Condizioni meteo in peggioramento»

Oggi livello giallo per tutta la Calabria centro settentrionale. A partire dalla mezzanotte attenzione ancora più alta per via di piogge intense e forti venti

Allerta meteo arancione a partire dalla mezzanotte e per la giornata di domani, domenica 12 gennaio, in buona parte della Calabria compresa la provincia di Vibo Valentia. Emerge dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile regionale, che avverte: «Condizioni meteo in forte peggioramento sulla Calabria. Previsti per oggi pomeriggio e domani venti forti, soprattutto sulle regioni tirreniche, e piogge intense».

Diramata per oggi, sabato 11 gennaio, allerta gialla su tutta la Calabria centro settentrionale, Vibonese compreso. Domani, invece, per quando è atteso il clou di questa ondata di maltempo che ingrigisce il weekend, sarà allerta arancione sul versante tirrenico della Calabria centro settentrionale e allerta gialla sul resto della regione.

In corrispondenza delle zone che si tingono di arancione, avverte il bollettino, «sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti» e inoltre «fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».