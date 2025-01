Meteo Vibonese, è il giorno dell’allerta rossa sulle Serre. Nubifragi e vento fino a 100 k/h: scuole chiuse in tutta la provincia

Cieli bui, vento e aria di tempesta: il risveglio nel Vibonese è stato all’insegna del maltempo. Quella di oggi è la giornata dell’allerta rossa nella Calabria meridionale e nelle aree montane del Vibonese, arancione nel resto della provincia. Scuole chiuse quasi ovunque e occhi a scrutare l’evoluzione del tempo che peggiorerà nel corso della giornata. Sono previsti, infatti, violenti temporali soprattutto lungo la fascia Ionica.

L’allerta meteo

Proprio per preparare i territori, nelle scorse ore il dipartimento della Protezione civile della Regione ha diramato un comunicato nel quale si sottolineava che l’area «depressionaria formatasi sullo Ionio Meridionale determinerà una marcata fase di maltempo sulla Calabria, con precipitazioni intense e persistenti, specie sulla Città Metropolitana di Reggio Calabria e sui settori ionici, ed un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali che determineranno possibili mareggiate sulla costa ionica».

«Prudenza negli spostamenti»

Il Dipartimento ha provveduto inoltre ad allertare tutte le componenti e le strutture operative del sistema di protezione civile regionale.

«Ai sindaci dei centri interessati è stato chiesto di attivare le fasi previste dal Sistema di allertamento regionale e più in generale dai propri piani di protezione civile comunale. Mentre ai cittadini si consiglia di prestare la massima prudenza negli spostamenti e con particolare attenzione ai punti critici rappresentati dai sottopassi, ponti, attraversamenti fluviali e lungomari. La Sala operativa regionale, attiva 24 ore su 24, monitorerà l’evoluzione dei fenomeni in tempo reale e provvederà ad avvisare le autorità locali in caso di aggiornamenti significativi».

Le previsioni per la giornata odierna

Condizioni di maltempo al mattino sui settori meridionali della regione con temporali anche intensi, fenomeni più deboli altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo perturbato con precipitazioni più intense sui settori ionici. A dominare lo scenario sarà anche il vento, con raffiche che nel Vibonese potranno toccare i 100 k/h

Nel dettaglio

• Cosentino Tirrenico: forti venti da Est con raffiche fino ai 90-100 km/h, piovaschi sparsi

• Cosentino Jonico: piogge moderate, venti moderati e mareggiate moderate

• Crotonese: forti piogge, forti venti sulle coste e forti mareggiate con onde sui 4 m

• Catanzarese Jonico: intense piogge e temporali, venti forti sulle coste, mareggiate intense con onde oltre i 4 m

• Catanzarese Tirrenico: forti piogge, intensi venti con raffiche fino ai 90-100 km/h

• Vibonese: forti piogge, intensi venti con raffiche fino ai 90-100 km/h

• Reggino Jonico: intense precipitazioni e forti temporali, venti forti sulle coste e intense mareggiate con onde oltre i 5 m.

• Reggino Tirrenico: intense precipitazioni e forti temporali, venti forti con raffiche fino ai 70-80 km/h.