Meteo Calabria, il tempo ritorna stabile ma solo per poco: ecco le previsioni

di Salvatore Lia



Dopo un inizio di stagione con caldo anomalo e tempo stabile, il mese di novembre è stato ed è caratterizzato dal vero e proprio maltempo autunnale con perturbazioni a ripetizione sulla nostra Regione. L’ultima in sequenza ha interessato la Calabria tra la giornata di ieri e la mattinata odierna: un vortice ciclonico infatti ha apportato maltempo intenso lungo le aree joniche con piogge a tratti intense e mareggiate sulle coste esposte. In 24 ore sono stati accumulati oltre 100 mm di pioggia in alcune aree e in particolare tra crotonese e catanzarese, dove sono stati segnalati anche diversi disagi alla circolazione. È tornata nuovamente anche la neve sulla Sila e sul Pollino con nevicate a partire dai 1300-1400 m di quota. Oltre al maltempo la Regione è interessata da mareggiate intense specie sulle coste crotonesi e catanzaresi con onde che superano i 4-5 m di altezza. [Continua in basso]

Le previsioni per il 28 novembre

Nelle prossime ore il vortice ciclonico andrà a scivolare verso Sud apportando un generale e netto miglioramento su tutta la Calabria. La giornata di oggi, 28 novembre, infatti vedrà bel tempo su tutta la regione con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi con qualche annuvolamento più compatto lungo le aree interne ma senza rischio di precipitazioni. Temperature in calo con valori massimi intorno ai 14-15°C, mentre i valori minimi saranno localmente freddi e al di sotto dei 10°C. Venti in generale diminuzione con intensità moderata ancora dai quadranti nord-orientali e mari molto mossi specie lo Jonio.



Questa stabilità però durerà ben poco in quanto nella giornata di martedì 29 novembre l’ennesimo vortice ciclonico scivolerà dalle regioni del Nord Italia verso la Calabria, apportando nuovo maltempo su gran parte della Regione e a tratti potrà essere intenso nuovamente sulle coste joniche con venti di scirocco e mareggiate sulle coste esposte.

Articoli correlati