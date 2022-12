Maremoto a Stromboli, rischio di onda anomala pure sulla costa del Vibonese

A causa del rischio di un’onda anomala, i Comuni di Vibo Valentia, Briatico e Ricadi invitano i cittadini ad allontanarsi, e comunque a non stazionare vicino alla riva del mare, prestando massima attenzione specie se si abita vicino al mare. L’allarme è stato lanciato a causa del distacco di un pezzo di costone dalla sciara del fuoco del vulcano di Stromboli che ha provocato al largo dell’isola un maremoto con un’onda di tsunami alta circa un metro e mezzo. L’onda anomala potrebbe arrivare sulle nostre coste e per questo in via cautelativa è stata immediatamente convocata una riunione del Coc ed è stata allertata la Protezione civile. Al momento, in ogni caso, non si registrano danni neanche sull’isola di Stromboli.