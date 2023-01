Vibo, lavori sulla condotta dell’Alaco: fornitura idrica sospesa in alcune zone

Disagi in vista per la popolazione vibonese nella giornata di domani. Nella giornata di domani 4 gennaio, infatti, «si provvederà alla riparazione di una perdita sulla condotta adduttrice dell’acquedotto Alaco in località Lacquari»: ne ha dato comunicazione Sorical al Comune di Vibo Valentia. «Durante l’esecuzione dei lavori, che si concluderanno nella stessa giornata – è scritto ancora nell’avviso -, resterà sospesa la fornitura idrica a due serbatoi approvvigionati dal suddetto acquedotto». Si tratta nello specifico del serbatoio Vena Superiore-Media e Inferiore e del serbatoio Tiro a segno.

