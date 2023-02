Rischio frana a Dinami, approvato il progetto per la messa in sicurezza

Il Comune di Dinami, guidato dal sindaco Gregorio Ciccone, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori denominati “Consolidamento e opere di sostegno in via Giovanni XXIII, aree a rischio frana della frazione Melicuccà” per un importo complessivo di 300mila euro. Responsabile unico del procedimento è stato nominato l’ingegnere Carmelo Callà. Le risorse destinate al suddetto finanziamento sono confluite nel Pnrr. Si avvia così a risoluzione uno degli interventi di messa in sicurezza del territorio in una zona a forte rischio idrogeologico e che necessitava da tempo di opere di prevenzione.

