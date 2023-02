Agricoltura, a Francavilla un corso per abilitarsi all’uso dei prodotti fitosanitari

Al via le domande. Il possesso del documento per agricoltori o giardinieri è fondamentale per l’uso professionale degli agrofarmaci

Il Comune di Francavilla Angitola punta all’attivazione di un corso per il conseguimento del patentino fitosanitario. Si tratta di un documento che consente al possessore l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari, ovvero usati in agricoltura a difesa delle piante. Per gli utilizzatori finali, solitamente agricoltori o giardinieri, il possesso del “patentino veleni” è un requisito fondamentale per l’uso professionale degli agrofarmaci. Si tratta di un obbligo entrato in vigore nel 2015. [Continua in basso]

Per il rilascio del patentino, ricorda un avviso del Comune di Francavilla, è necessaria la frequenza ad un corso di formazione della durata di venti ore (20 ore), con il superamento di un esame finale di abilitazione. Se si è già in possesso del Patentino, dopo cinque anni è necessario seguire un percorso formativo di aggiornamento della durata di dodici ore (12 ore). «Le funzioni operative per la somministrazione della formazione obbligatoria – si fa presente- sono demandate, da parte della Regione Calabria, all’Arsac, Ente strumentale della Regione Calabria, presente nel territorio provinciale». Pertanto le lezioni per il rilascio del documento «sono a cura del personale specializzato di Arsac e sono completamente gratuite». Gli appuntamenti si svolgeranno nella sala consiliare del Comune di Francavilla Angitola. Per partecipare ai corsi è necessario presentare una domanda tramite apposito modello da ritirare presso il Comune di Francavilla Angitola dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Il modulo è disponibile anche online, all’interno dell’albo pretorio (sezione avvisi). Successivamente verrà data comunicazione dei corsi.

