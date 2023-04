Nicotera, al via la pulizia della spiaggia: ordinanza rivolta ai concessionari

Si inizia a pensare alla stagione balneare a Nicotera e dunque alla valorizzazione e pulizia della lunga spiaggia, che invero non ha mai smesso di essere meta di chi ama le passeggiate sulla sabbia e con sottofondo il rumore delle onde del mare. Complici le mareggiate invernali, l’arenile è invaso da alghe e rifiuti di ogni genere portati sulla battigia dalle onde. Ci sono anche diversi pneumatici che qualcuno ha provveduto a raccogliere in un punto. Con l’arrivo delle belle giornate che porteranno a una maggiore frequentazione della spiaggia, è ancora più evidente la necessità di ripulire il tutto. Da qui, l’ordinanza emanata dall’ufficio tecnico comunale rivolta a tutti i concessionari di aree demaniali. [Continua in basso]

Per ora quindi si inizia con la pulizia delle porzioni di spiaggia privata. Queste le regole stabilite dal responsabile dell’area tecnica che ha firmato l’ordinanza:

la pulizia, stagionale o quotidiana, nei tratti di arenile demaniale caratterizzati dalla presenza di vegetazione erbacea deve essere effettuata a piedi e a mano, senza far uso di vagliatrici meccaniche che alterano il profilo della spiaggia, estirpano le piante e rimuovono tutti i residui naturali spiaggiati che a ben vedere rifiuti non sono;

che alterano il profilo della spiaggia, estirpano le piante e rimuovono tutti i residui naturali spiaggiati che a ben vedere rifiuti non sono; nei tratti dunali evitare l’uso di automezzi , siano essi trattori, vagliatrici, ruspe, gommati o cingolati, che oltre a danneggiare le piante, gli automezzi stessi alterano il profilo naturale della spiaggia, tendendo ad appiattirla e a renderla facile preda dell’erosione;

, siano essi trattori, vagliatrici, ruspe, gommati o cingolati, che oltre a danneggiare le piante, gli automezzi stessi alterano il profilo naturale della spiaggia, tendendo ad appiattirla e a renderla facile preda dell’erosione; Dovrà essere usata ogni cautela nella rimozione di rifiuti e alghe al fine di evitare qualsiasi asporto di sabbia ;

; I rifiuti dovranno essere differenziati e smaltiti secondo le disposizioni date dall’Amministrazione Comunale relativamente alla raccolta dei R.S.U. nell’abitato di Nicotera Marina;

e smaltiti secondo le disposizioni date dall’Amministrazione Comunale relativamente alla raccolta dei R.S.U. nell’abitato di Nicotera Marina; I rifiuti che non possono essere smaltiti secondo le disposizioni date dall’Amministrazione Comunale relativamente alla raccolta dei R.S.U. nell’abitato di Nicotera Marina devono essere smaltiti a spese dei concessionari ;

secondo le disposizioni date dall’Amministrazione Comunale relativamente alla raccolta dei R.S.U. nell’abitato di Nicotera Marina devono essere smaltiti ; La sabbia pulita dovrà essere ridistribuita lungo l’arenile ed i rifiuti e le alghe dovranno essere confluiti a pubblica discarica autorizzata nel rispetto del D.Lgs. n° 152 del 03.06.2006;

lungo l’arenile ed i rifiuti e le alghe dovranno essere confluiti a pubblica discarica autorizzata nel rispetto del D.Lgs. n° 152 del 03.06.2006; La pulizia potrà essere effettuata a mano, con apposito rastrello, ovvero eccezionalmente, quando ciò non fosse possibile, con mezzi meccanici leggeri (anche cingolati), dotati di sistemi di asportazioni per profondità non superiori a 10 cm , in modo da non alterare in alcun modo l’assetto geomorfologico dei luoghi ed il loro valore paesistico-ambientale;

(anche cingolati), dotati di sistemi di asportazioni per , in modo da non alterare in alcun modo l’assetto geomorfologico dei luoghi ed il loro valore paesistico-ambientale; Il tratto di arenile non dovrà essere recintato per non pregiudicare la pubblica fruizione dell’area;

per non pregiudicare la pubblica fruizione dell’area; Della data di inizio e ultimazione dei lavori dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia ed a questo Comune per consentire l’attività di controllo;



Nell’ordinanza è infine precisato che «l’amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi danno fosse arrecato, a seguito dei lavori di pulizia della spiaggia, a persone, animali e cose».

