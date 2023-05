Drapia: Sp 17, avviato il cantiere per la messa in sicurezza del torrente Lumia

Primi lavori in corso per raggiungere il torrente

Sono in corso di esecuzione da qualche giorno i lavori di “Sistemazione tratto alveo del torrente Lumia” nel Comune di Drapia, mediante realizzazione di difese sponsali. Con la direzione dei lavori a cura dell’ingegnere Giuseppe Aiello Rattà e il direttore del cantiere Vincenzo Fuscà, si è dato inizio alla primissima fase che consentirà l’esecuzione dei lavori dal letto del torrente fin sopra alla corona di frana staccatasi circa dieci anni fa e che ha compromesso da allora, mediante restringimento di corsia, la normale circolazione veicolare in direzione Tropea della Strada provinciale n. 17. A dare notizia dell’avvio dei lavori, previsti appena dopo il periodo di Pasqua, è stato lo stesso sindaco di Drapia Alessandro Porcelli il quale, attraverso gli organi di stampa, ha sempre monitorato la situazione ed informato la popolazione circa gli sviluppi in corso. Ora, la notizia ufficiale dell’avvio dei lavori che, una volta terminati, porranno le basi per il ripristino vero e proprio, si spera in tempi celeri, della sede viaria di una delle arterie più importanti e trafficate che uniscono il territorio collinare a quello costiero. [Continua in basso]

Alessandro Porcelli, sindaco Drapia

L’impresa appaltatrice è la New Verde srl – Opera srl, ed avrà il compito, entro 180 giorni, di mettere in sicurezza i primi 30 metri dei totali 120 metri della porzione di collina franata in seguito ad intende e costanti piogge. Un intervento complessivo che ammonta a circa 297mila euro e che, una volta ultimato, consentirà all’amministrazione comunale di fare ulteriori pressioni sulla Provincia al fine di intervenire sulla parte superiore di sua esclusiva competenza. Non solo, sarà anche questa occasione per ricordare sempre alla Provincia che lungo la Sp n. 17 in direzione Vibo è presente una condizione di rischio non più tollerabile. «Anche questa seconda frana ci preoccupa – aveva fatto sapere il sindaco Porcelli -, sia per una questione di stabilità dell’asse viario che per quanto concerne proprio la sicurezza stradale di tutti gli automobilisti». La frana in questione, lo ricordiamo, è in un tratto non visibile per quanti da Vibo Valentia percorrono la provinciale in questione verso Tropea ed i veicoli che quotidianamente riscontrano difficoltà oggettiva di manovra sono i mezzi di soccorso, i pullman di linea ed i mezzi pesanti che, come accade ogni sabato, giorno di mercato a Tropea, si ritrovano a percorrere la Sp n. 17. La frana, posta verso la frazione di Sant’Angelo, obbliga ogni automobilista in direzione Vibo Valentia ad invadere la corsia di senso opposto, poco prima del tornante, per poter transitare agevolmente. Questo tipo di manovra, rappresenta un costante pericolo per eventuali sinistri stradali, specie per chi, non essendo a conoscenza del respingimento di corsia, si ritrova a percorrere tranquillamente la strada in direzione Tropea senza neppure avere una corretta visuale del pericolo imminente.

