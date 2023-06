Vibo Marina: lo spettacolare salvataggio di una tartaruga caretta caretta – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Due pescatori hanno salvato una tartaruga caretta caretta rimasta impigliata a una corda di una boa. L’esemplare è stato avvistato nelle scorse ore al largo delle coste Vibonesi. Ad attirare l’attenzione dei due amici, due bidoni di plastica usati solitamente come boa per le reti da pesca. La scena del salvataggio è stata ripresa con un telefonino. Uno dei due pescatori ha utilizzato un arpione per agganciare l’animale e portarlo verso la barca. Con un coltello è riuscito a tagliare la corda che aveva creato una sorta di cappio intorno a una pinna e la caretta caretta è scesa velocemente verso il fondale del Mar Tirreno. «Abbiamo compiuto una buona azione» esclama il pescatore mentre la tartaruga torna a nuotare liberamente.

LEGGI ANCHE: Tropea, dopo le cure torna in libertà la tartaruga trovata ferita a ottobre -Video

Vibo Marina, la tartaruga Eneida riconquista il mare -Video