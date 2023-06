Gli attivisti di Plastic free liberano la spiaggia di Bivona dalle microplastiche – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

La carovana di Plastic free ha fatto tappa a Bivona. Lungo il litorale vibonese domenica mattina si sono presentati un centinaio di attivisti e di volontari dell’associazione ambientalista per ripulire l’arenile. Rimossi rifiuti d’ogni tipo. Dalle buste alle bottiglie fino ai mozziconi di sigaretta. All’evento, promosso dal referente di Plastic free per Vibo Valentia Antonio Puccio, hanno partecipato alcuni amministratori comunali, da sempre sensibili ai temi ambientali. Come Anthony Lo Bianco, consigliere comunale: «C’è maggiore sensibilità oggi e questo – incalza – lo si deve alla meritoria azione di associazioni ambientaliste come Plastic free, che dobbiamo sostenere con la nostra presenza ed il nostro impegno». Presente anche l’assessore comunale Carmen Corrado. Delega alle Attività produttive, ma aderente a Plastic free da anni: «Abbiamo trovato tanti rifiuti – afferma – ma molto meno rispetto alle estati precedenti, meno bottiglie, niente cannucce… Credo che qualcosa sia davvero cambiando e ciò lo si deve anche a campagne di sensibilizzazione come questa». All’iniziativa ambientalista diversi volontari come Maria Rosaria e Giuseppe: «Siamo entrambi di Bivona, abitiamo a poche centinaia di metri da qui. Abbiamo deciso di unirci alla carovana ambientalista perché il nostro è un territorio che per troppo tempo è stato trascurato, noi vogliamo riprendercelo avendone cura».

