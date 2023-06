Vivaio Ariola di Gerocarne: siglata Convenzione tra Calabria Verde e Parco delle Serre

Un’importante Convenzione è stata siglata tra Calabria Verde e il Parco Naturale Regionale delle Serre. Il direttore generale di Calabria Verde, Giuseppe Oliva e il commissario straordinario del Parco Naturale Regionale delle Serre Alfonso Grillo, auspice l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, hanno firmato una Convenzione che coinvolge i due enti regionali a lavorare insieme per rilanciare il patrimonio botanico e naturalistico di straordinaria bellezza del “Vivaio Ariola” di Gerocarne, con l’obiettivo, inoltre, di mantenere le attività primarie ed il sistema produttivo vivaistico attraverso la programmazione di interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione del Vivaio, favorendo la promozione ambientale e le attività didattiche dirette alle giovani generazioni. L’accordo stipulato, della durata di cinque anni impegna, ciascuno nel proprio ambito ad ogni attività utile rendere il Vivaio Ariola fruibile a studiosi, escursionisti, scuole e turisti della montagna, realizzando un centro visite museo della biodiversità e info Point del Parco. Particolarmente soddisfatto il Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale delle Serre che ha inteso ringraziare l’assessore regionale Gallo e il direttore di Calabria Verde Oliva, specificando che: “L’accordo sottoscritto – ha dichiarato Alfonso Grillo – rafforza il rapporto, già in essere, tra l’Azienda Calabria Verde e il Parco delle Serre che, in sinergia, lavorano da anni sul territorio delle Serre. La Calabria che stupisce è questa – ha concluso Alfonso Grillo – impegno, idee, sinergia, azioni per lo sviluppo e per la valorizzazione delle eccellenze dei nostri territori”.

