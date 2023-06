Mare sporco a Joppolo: depurazione e scarichi da rivedere

Estate nuova, problemi vecchi. Almeno ad alcune latitudini del litorale vibonese, al di là dei proclami sul mare pulito e relativi premi elargiti con tanto di bandiere. A Joppolo, uno degli angoli più suggestivi dell’intera costa vibonese – e che meriterebbe ben altra cura e fortuna – il mare questa mattina si presentava in condizioni indecorose. Le foto “parlano” in questo caso da sole e non sono necessari molti commenti. C’è solo da ricordare che ormai da anni nella zona ad una giornata di mare pulito ne seguono almeno tre di acqua sporca. Si inizia a giugno e si finisce a settembre, anche se la situazione non migliora neppure nei mesi invernali. Tutto a posto con la depurazione a Joppolo e dintorni? O si tratta di scarichi abusivi che aspettano di essere localizzati da chi di competenza e sanzionati? Nell’attesa di risposte che tardano ad arrivare, il mare si presentava oggi in condizioni di totale impraticabilità, specie in località Curizi. Chi di dovere intervenga. Ed al più presto anche.

