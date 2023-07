Ordigni bellici nel mare di Nicotera, la Capitaneria di porto dispone le operazioni di brillamento

Specchio acqueo interdetto a Nicotera Marina per far brillare un ordigno bellico. E’ quanto ha disposto la Capitaneria di Porto di Vibo Marina per la giornata di domani, venerdì 7 luglio. Nello specchio acqueo interessato, sono stati rinvenuti ordigni bellici inesplosi; i suddetti ordigni si trovano in prossimità dello specchio acqueo marino prospiciente al Comune di Nicotera ad un miglio dalla costa. Sul punto avente coordinate geografiche Lat. 38°32’31.0” N – Long. 015°54’37.9”, si effettueranno le operazioni di brillamento di un ordigno bellico, pertanto, dalle ore 07:00 alle ore 12:00 del 7 luglio, per un raggio di 0,5 miglia nautiche dal punto in mare avente coordinate geografiche Lat. 38°32’31.0”N – Long. 015°54’37.9”E, è vietato: navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità; effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura ed effettuare la balneazione. Non sono soggetti ai divieti di cui sopra i mezzi e il personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di emergenza e pronto soccorso che debbano accedervi per ragioni di servizio.

LEGGI ANCHE: Ordigno bellico nel mare di Pizzo, al via le operazioni di brillamento