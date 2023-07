Vibo Marina: divieto di balneazione nel tratto costiero della Capannina

Ordinanza del sindaco Maria Limardo dopo una comunicazione della Capitaneria di Porto: acque non conformi ai parametri di legge

Dopo il divieto di uso dell’acqua a fini potabili nella città di Vibo Valentia, arriva ora una nuova ordinanza di divieto firmata dal sindaco Maria Limardo che riguarda questa volta la balneabilità del mare. Da una comunicazione trasmessa al Comune dalla Capitaneria di Porto è infatti emerso che le analisi effettuate dall’Arpacal nell’area di balneazione della Capannina hanno dato quale risultato la presenza di parametri non conformi alla normativa in materia di acque di balneazione. Al fine della salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, il sindaco ha formato un’ordinanza per l’immediato divieto di balneazione nel tratto costiero della Capannina (coordinate 38 42 53 N – 16 06 43 E – 38 43 04 N – 16 07 13 E). L’ordinanza è stata trasmessa anche alla Prefettura ed alla Procura di Vibo.

