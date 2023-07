“La natura non va in vacanza” fa tappa a Pizzo, Tropea e Roccella Jonica

“La natura non va in vacanza” è il titolo della due giorni volta a sensibilizzare i cittadini verso il rispetto, la conservazione, la promozione di comportamenti virtuosi su tematiche ambientali, che si terrà il 15 e il 16 luglio a Pizzo. L’evento, che è promosso dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Comando unità Forestali ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia Costiera, si terrà poi anche a Roccella Jonica il 19 e 20 agosto e a Tropea il 2 e 3 settembre. Il progetto, nasce con lo scopo di favorire la conoscenza degli ambienti, delle risorse naturali da parte dei cittadini e nella messa in atto di comportamenti virtuosi al fine di contrastare i cambiamenti climatici in atto. Il programma stilato per tutte e tre le località balneari calabresi, prenderà il via alle ore 19 con l’apertura dei lavori di divulgazione della legalità ambientale. Seguirà poi un’illustrazione dettagliata della stratificazione del suolo, il riconoscimento delle foglie, l’illustrazione entomologica, l’utilizzo della strumentazione forestale con xiloteca ed infine, l’illustrazione di frutti e semi forestali.

