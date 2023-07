Giornate ecologiche a Briatico, i volontari Plastic free sulla spiaggia di punta Safò

La carovana di Plastic free pronta ad approdare sulle spiagge di Briatico. Il sodalizio infatti ha promosso una giornata dedicata alla pulizia ambientale e rimozione rifiuti in località punta Safò. Si tratta di uno dei tratti di spiaggia più frequentati nel territorio briaticese. L’evento è promosso in collaborazione con Aicem, Pro loco Vibo, pro loco Briatico, associazione Vibers, Soci insieme, Wwf e con il patrocinio del Comune di Briatico. L’appuntamento è in programma il primo agosto, dalle ore 19.00 ed è aperto a tutti, volontari e cittadini. Non si tratta di una iniziativa isolata, già in passato, la cittadina costiera aveva ospitato in più occasioni manifestazioni green atte a sensibilizzare la comunità e soprattutto i più giovani ai temi dell’inquinamento ambientale. L’abbandono dei rifiuti sulla spiaggia o nelle località turistiche rappresenta un grave fenomeno ad oggi non estirpato. Oltre a questioni di immagine sul fronte turistico, si rischia di danneggiare l’ecosistema marino con riflessi importanti sulla salute dell’uomo.

