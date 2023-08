Incendi, drone becca un bambino intento ad appiccare il fuoco nel Vibonese – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Continuano le segnalazioni di episodi di incendio rilevati tramite il sistema dei droni. Il governatore Roberto Occhiuto, intervenuto con un video sui social, ha illustrato i risultati delle strategie anti-roghi che in poche settimane ha permesso di individuare 32 piromani. Più nel dettaglio, il presidente della Regione Calabria, ha voluto portare all’attenzione dei cittadini un episodio avvenuto nelle campagne del Vibonese dove è proprio un bambino ad appiccare l’incendio su disposizione del nonno. Il fatto si è verificato a Zungri: «Il ragazzino – spiega il governatore- quando si è accorto del drone ha iniziato a correre all’indirizzo del nonno che in quel momento si trovava su un trattore». Con il mezzo, l’uomo si è portato nell’area dove erano stati accesi i fuochi per procedere a spegnimento: «Ma si può chiedere a un bambino di 10 anni di andare ad appiccare il fuoco in un bosco? Per fortuna in Calabria ci sono tante persone civili. Non come questi altri criminali – evidenzia nel filmato il governatore – che in una zona diversa hanno scaricato e dato fuoco a rifiuti di nei pressi di un fiume. Questi sono gli esempi della Calabria peggiore ma per fortuna si tratta di una minoranza perché la nostra terra ha grande rispetto dell’ambiente».

