Vibo, Villa Gagliardi: via libera dal Comune a progetto di riqualificazione

Concreti passi in avanti per la riqualificazione di Villa Gagliardi. La giunta guidata dal sindaco Maria Limardo ha infatti approvato il progetto esecutivo dopo aver dato il disco verde, le scorse settimanale, a quello di fattibilità tecnico-economica. Si tratta di un intervento che ridarà un nuovo manto alla storica area verde del capoluogo, attualmente chiusa al pubblico e in uno stato di costante degrado. Non ci si limiterà a mettere in sicurezza le aree pericolanti ma verrà realizzata una vera e propria ristrutturazione di viali e larghi, sarà messa a dimora una ricchissima e variegata flora e si procederà con l’installazione di nuove panche e di giochi innovativi con acqua e suoni, il tutto nel “pieno rispetto dell’identità originaria di questo posto magico”, precisa il Comune di Vibo. Il progetto ammonta a 900mila euro, fondi provenienti a seguito di una delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 legata allo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. La “pratica” era poi passata alla Regione che il 10 luglio 2020, aveva previsto interventi e misure anticrisi a favore dei cinque capoluoghi di provincia calabresi, anche in risposta alla Pandemia da Covid-19, con particolare riferimento all’obiettivo generale della inclusione sociale, da conseguirsi tramite interventi di riqualificazione ambientale, rigenerazione sociale ed economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane, e/o interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana a fini sociali, culturali, turistici e di sostegno allo sviluppo economico. Il Comune di Vibo, pertanto, aveva colto l’occasione proponendo la realizzazione di diversi interventi, tra cui quello della rigenerazione di Villa Gagliardi per la quale, a giugno 2021, era stata sottoscritta con la Regione la relativa Convenzione di finanziamento. Sul progetto definitivo-esecutivo appena approvato – il cui ruolo di Responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Lorena Callisti – è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo e quello delle “Politiche della Montagna e Forestazione” della Regione.

