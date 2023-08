Briatico, bagni vietati in località Rocchetta nei pressi della foce del Murria

Torna nuovamente non balneabile il tratto di mare di località Rocchetta, nei pressi della foce del torrente Murria. A vietare i bagni, nelle acque antistanti il torrente e anche nell’area della torretta, una ordinanza a firma del sindaco Lidio Vallone. Non si tratta di un caso isolato. Già ad inizio estate, la zona era stata sottoposta a divieto balneazione a seguito dei risultati dei campionamenti che hanno riportato valori fuori norma (di escheria coli ed enterococchi intestinali). Anche in questa ultima circostanza, il provvedimento è stato emanato dal primo cittadino a seguito della comunicazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente sugli esiti dei campionamenti effettuati in data 22 agosto 2023. I dati confermano un «inquinamento di tipo batteriologico». Da qui la necessità di adottare il divieto temporaneo di balneazione «teso alla salvaguardia della salute pubblica». La notizia è stata appresa con un misto di preoccupazione e rabbia da diversi villeggianti e residenti che sollecitano interventi affinchè la cittadina costiera possa liberarsi di storiche criticità che si ripercuotono negativamente sull’economia locale.

