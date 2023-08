Comune di Tropea e “Plastic Free” onlus, firmato protocollo d’intesa

L’organizzazione di volontariato molisana, tramite la referente locale Romana Accorinti, ha proposto la stipula di un protocollo d’intesa tra la stessa e l’amministrazione comunale di Tropea, al fine di avviare una serie di attività di sensibilizzazione ambientale. Al centro del documento vi è l’obiettivo stesso dell’associazione, ossia di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema. Di concento, il Comune di Tropea promuove e valorizza la tutela ambientale e tutte le forme di volontariato, in campo ambientale e sociale, per il miglioramento del territorio. L’ente, che ha manifestato particolare interesse alle iniziative promosse e organizzate da “Plastic Free”, ha inteso dunque rendersi disponibile a porre in essere una collaborazione con l’associazione molisana, con l’obiettivo di contribuire a creare una maggiore consapevolezza sull’importanza di preservare l’ambiente dalla plastica e di informare sull’opera svolta più in generale in tale contesto da “Plastic Free”. Sviluppo dell’associazione e delle sue attività di volontariato sul territorio e miglioramento della città dal punto di vista ambientale, propedeutico alla svolta green, sono dunque gli aspetti che caratterizzano questo protocollo d’intesa.

