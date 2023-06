La carovana di Plastic Free domenica ripulirà la spiaggia di Bivona

Tornano le iniziative ambientali di Plastic Free. L’appuntamento è per domani mattina, domenica 18 giugno, dalle ore 9 alle ore 11 sul lungomare di Bivona. Capitanati dal referente provinciale Antonio Puccio, i volontari, “armati” di guanti e sacchetti, ripuliranno il tratto di mare. L’associazione Onlus, con oltre tre milioni di chili di plastica e rifiuti raccolti in tutta la nazione da più di 250.000 volontari in oltre 4000 appuntamenti realizzati dal 2019 ad oggi, si attesta come una solida realtà nel panorama ambientalista italiano. L’obiettivo è dunque quello di liberare il pianeta dalle tonnellate di plastica che devastano i nostri mari, i nostri fiumi, i nostri ecosistemi e la nostra salute. «L’iniziativa – fa sapere il referente di Vibo Antonio Puccio – è aperta a quanti vogliono contribuire a mantenere l’ambiente pulito». Analoghe iniziative si svolgeranno sulle spiagge di tutta Italia.

