Limbadi: divieto per uso alimentare da una fontana e nella frazione di San Nicola De Legistis

Ordinanza contingibile ed urgente da parte del sindaco di Limbadi, Pantaleone Mercuri, per vietare l’uso dell’acqua potabile per consumi umani. Il divieto interessa la fontana pubblica di località Pugliesa a Limbadi e la frazione di San Nicola de Legistis. L’acqua non potrà essere utilizzata per uso alimentare e per il consumo umano sin quando i parametri non rientreranno nei limiti di legge. I risultati delle analisi nei punti di prelievo di Caroni, Mandaradoni e Motta Filocastro rientrano invece nella norma. Copia dell’ordinanza è stata trasmessa al servizio di prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia.

