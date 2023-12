In Calabria freddo, piogge e nevicate a partire dai 900 metri: le previsioni per il weekend

di Salvatore Lia

Un possente anticiclone di matrice Azzorriana ma con elementi africani sta interessando l’Europa centrale e il Centro-Nord Italia con temperature al di sopra delle medie stagionali e tempo perlopiù stabile. In contemporanea però sulle regioni Meridionali compresa la Calabria sono in atto correnti fredde dai Balcani capaci di apportare temperature al di sotto delle medie stagionali, tanto vento e qualche precipitazione. Dopo un generale calo delle temperature che è stato registrato nella giornata di giovedì, ecco che l’arrivo di aria più fredda dai Balcani causerà un ulteriore calo termico su tutta la Calabria, con valori che si manterranno al di sotto delle medie stagionali di circa 3-4°C. Sono previste infatti temperature che alla quota di 1500 m si attesteranno intorno ai 0/-1°C e ciò vorrà dire che lungo le coste e in pianura difficilmente si avranno valori al di sopra degli 11-12°C durante le ore diurne con locali brinate e/o gelate nelle ore notturne e primo mattino. Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, per la giornata di sabato ci attendiamo una giornata pressoché stabile su gran parte della regione ad eccezione del comparto Jonico cosentino e crotonese dove saranno possibili locali piovaschi di debole entità. Precipitazioni che assumeranno carattere nevoso nelle aree interne del Pollino, Sila Greca e Sila Grande con quota neve a partire dai 900m (in allegato la mappa con l’accumulo nevoso previsto al suolo). Altrove bel tempo ma con nuvolosità in aumento a fine giornata, anche se tuttavia saranno nuvole sterili e senza precipitazioni. Per la giornata di domenica invece ci attendiamo una giornata stabile e soleggiata su tutta la Calabria, con clima che sarà freddo ovunque. Attenzione localmente anche ai venti i quali soffieranno da Nord / Nord-Est con forte intensità in particolare lungo il comparto Jonico settentrionale dove si potranno raggiungere raffiche oltre gli 80 km/h e conseguente moto ondoso marino in notevole aumento. Venti perlopiù moderati invece altrove.

