Sole e temperature sopra la media in Calabria per tutta la settimana

di Salvatore Lia

Il super anticiclone non mollerà la presa neanche nei prossimi giorni. Fino ad ora infatti la cupola anticiclonica sta interessando più della metà dell’Europa con temperature al di sopra delle medie stagionali soprattutto su Spagna, Francia, Italia, Germania, Scozia e Regno Unito con valori che non si sono mai registrati nel mese di gennaio. Nei prossimi giorni e fino almeno al prossimo weekend, i massimi pressori dell’anticiclone si posizioneranno sull’Europa centrale sbarrando completamente la strada ad ogni tipo di perturbazione continuando così la fase secca e stabile che sta attanagliando le suddette aree. L’inverno non era iniziato nel modo migliore fin da subito ma questo super anticiclone sta ormai rischiando di mandare in fumo un’intera stagione. Le temperature sono spesso miti a parte qualche locale infiltrazione di aria più fredda dai Balcani che fa tornare localmente i valori in media per qualche temperature che si manterranno in media o leggermente al di sopra su tutta la Regione e il termometro che scenderà a valori freddi durante le ore notturne. Tralasciando però ciò, a far preoccupare tutti gli addetti ai lavori è la mancanza di neve: sui monti calabresi infatti la neve è un miraggio e la si può trovare solo alle quote più alte e a circa 1900m sulla Sila e sul Pollino, ma anche lì la situazione non è delle migliori; Discorso molto simile lo si può fare per quanto riguarda la pioggia: a parte qualche area del comparto Tirrenico dove ha visto localmente pioggia abbondante, soprattutto la fascia Jonica è alle prese con mancanza di precipitazioni ormai da diversi mesi. Secondo Spi, centro osservatorio siccità, nel periodo tra ottobre e dicembre, la bassa Calabria, il Catanzarese Jonico e tutto il comparto Jonico Crotonese e Cosentino vivono un periodo di siccità estrema e addirittura nel solo mese di dicembre questa situazione è allargata all’intera Regione, come mostra la grafica a corredo dell’articolo. L’Unica speranza adesso è riposta nel lungo termine, dove si spera di avere il ritorno delle perturbazioni e soprattutto l’allontanamento di questo super anticiclone che, ad oggi, non esiste una data precisa.