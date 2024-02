Masso sulla chiesetta di Formicoli, il Comune di Ricadi perimetra l’area e valuta i lavori

Si studiano gli interventi da compiere per mettere in sicurezza la chiesetta della Vergine e Martire a Santa Domenica di Ricadi. In località Formicoli – a pochi metri da una delle spiagge più suggestive dell’intera costa vibonese – venerdì scorso un grosso masso si è infatti staccato dal costone finendo la sua corsa contro la parete esterna della chiesetta che è stata sfondata. L’amministrazione comunale di Ricadi, guidata dal sindaco Nicola Tripodi, ha già provveduto a perimetrare l’area al fine di metterla in sicurezza, in attesa delle valutazioni da parte dei tecnici e della relazione dei vigili del fuoco. Terminata tale fase, si procederà allo spostamento del masso ed al rifacimento del muro della chiesetta provvedendo a riparare anche tutte le lesioni. Si punta a ripristinare la cappella prima dell’estate e, quindi, prima dell’arrivo dei turisti.

