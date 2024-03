Bike Sharing a Vibo Marina e interventi al Parco di Moderata Durant, approvati i progetti

Passi in avanti per la “Realizzazione del progetto di Bike Sharing” da realizzare a Vibo Marina secondo l’organizzazione già prevista dal progetto di Bike Sharing di Vibo città dove le quattro ciclostazioni sono state previste in piazza Municipio, al parco Urbano, al parco delle Rimembranze e in piazza San Leoluca, con dieci stalli ciascuno e venti biciclette a pedalata assistita. Con determina del settore Ambiente di “palazzo Luigi Razza” è stato infatti approvato il progetto esecutivo che prevede una spesa di 70mila euro con ciclostazioni previste al lido Proserpina, agli Imbarchi per le isole Eolie, a Bivona, al castello di Bivona, alla chiesa di Portosalvo ed al lungomare di Trainiti. La realizzazione del progetto rientra nelle linee programmatiche che individuano, tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale, per il tema “Ambiente e Tutela del Territorio”, il miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita con la revisione del sistema di viabilità e di mobilità sostenibile, la definizione di una rete di piste ciclabili sostenibile e che si integri con il sistema di viabilità veicolare, la costituzione di un servizio di bike sharing, la realizzazione di attraversamenti pedonali sicuri, la rivitalizzazione delle piazze e degli spazi pubblici. Approderà anche a Vibo Marina, dunque, la modalità di spostamento attraverso le bici. Il progetto esecutivo è stato redatto dall’architetto Nicola Arena, mentre il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Onofrio Maragò. Con altra determina, invece, “palazzo Luigi Razza” ha proceduto all’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un’area fitness in via Veneto a Vibo Marina ed alla riqualificazione del Parco urbano di Moderata Durant a Vibo Valentia. In questo caso si tratta di un intervento per complessivi 350mila euro. Gli interventi prevedono un’area fitness a Vibo Marina ed un’area giochi, un’area di mini golf, un’area di street basket, un’area adibita a labirinto botanico e un’area adibita a campetti da realizzarsi nel Parco urbano di Moderata Durant a Vibo Valentia.

