Vibo Marina, gli studenti ripuliscono le spiaggette nei pressi del lungomare ma parte dei rifiuti non vengono ritirati

I cittadini sollecitano l’intervento degli enti preposti per il recupero del materiale che giace lungo via Emilia ormai da giorni. L’evento green si è tenuto infatti lo scorso 28 maggio

Il 28 maggio i ragazzi dell’istituto comprensivo statale “Amerigo Vespucci”, a cui si sono uniti gli amici del McDonald’s, hanno donato parte del loro tempo per ripulire le spiaggette prospicienti il lungomare di via Emilia, ma parte di quanto è stato raccolto si trova ancora, a distanza di più di una settimana, ammucchiato a bordo strada a fare bella mostra di sé lungo la via più centrale e frequentata della cittadina portuale. Certamente gli uffici competenti sono stati avvisati, dal momento che l’operazione era a conoscenza dell’assessore al Decoro Urbano che ha coordinato l’iniziativa, per cui stupisce il fatto che dopo otto giorni dall’evento nessuno abbia ancora rimosso i rifiuti.

Vecchi copertoni, funi, assi di legno, ferri arrugginiti non migliorano certo il decoro cittadino né è certamente un bell’esempio vedere i rifiuti abbandonati per parecchi giorni a bordo strada, anche perché ci vuole molto poco perché qualcuno decida di aggiungere al mucchio ulteriore materiale. Parte del problema sta anche nel fatto che i volontari hanno trovato rifiuti di ogni genere, per cui è necessario che ognuna di queste cose venga smaltita nella maniera corretta. La speranza dei cittadini che hanno segnalato il problema, è, comunque, che tutto possa essere risolto in tempi molto brevi.