Meteo Vibonese, ecco che arriva il caldo: sabato bello e temperature in salita, domenica il picco

Il promontorio africano ha iniziato la sua risalita verso il Mediterraneo e il Sud Italia e durante il weekend si avrà l’inizio della prima fiammata africana estiva di cui ne abbiamo ampiamente già parlato nei giorni scorsi. Questo sarà causato da un’area di bassa pressione sulla Penisola Iberica capace dunque di richiamare aria molto calda da Sud verso la nostra regione con conseguente forte aumento termico.

Previsioni meteo sabato

Durante la giornata di sabato sul territorio Vibonese splenderà il sole ovunque, anche se nelle prime ore del mattino saranno possibili nubi basse lungo le coste ma in rapida dissoluzione. L’aria calda però inizierà a scaldare i motori con i primi 30°C possibili nelle zone interne tra Mileto e Soriano Calabro, mentre altrove il termometro sarà compreso tra i 26°C e 28°C. Da segnalare invece che lungo le coste, complici ancora le ultime correnti occidentali, le temperature saranno diffusamente intorno 24-26°C da Pizzo fin verso Nicotera con caldo dunque nella norma.

Previsioni meteo domenica

La giornata di domenica sarà invece la giornata della svolta: ulteriore aria calda sospinta da venti meridionali raggiungerà l’intero territorio Vibonese apportando un generale aumento delle temperature. Sulle coste infatti il termometro sarà compreso tra i 30°C e i 32°C con qualche grado in meno solo tra Tropea a Ricadi, ma parliamo di circa 2-3°C. Andando invece verso l’entroterra troveremo valori più elevati con possibili punte fino ai 36°C sempre tra le aree di Mileto, Soriano Calabro e dintorni con caldo dunque perlopiù moderato. Per quanto riguardano le condizioni meteorologiche invece da segnalare solo il passaggio di nubi alte tra la mattinata e la serata su gran parte del territorio ma saranno nubi che comunque non apporteranno nessun tipo di precipitazione al suolo.